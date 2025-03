Eine Übersicht: Diese Baustellen gibt es 2025 in Nördlingen

Noch 176 Tage zeigt der Kalender bis zum Historischen Stadtmauerfest in Nördlingen an. Handgeklapper gibt es sowohl von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von den tausenden Besuchern, wenn sich die Stadt an jenem Septemberwochenende von ihrer besten Seite zeigt. Also mit Sonnenschein und ohne Baustellen. Weshalb in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses nicht nur interessant war zu erfahren, wo in diesem Jahr gearbeitet wird, sondern ob auch bis September alles erledigt sein wird.

Martina Bachmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtmauerfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis