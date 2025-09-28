„Als wir Schwäne waren“: Wie es ist, aus dem Iran nach Deutschland zu kommen

Im erfreulicherweise fast voll besetzten „kleinen Saal“ des Gemeindezentrums St. Georg in Nördlingen hat der deutsch-iranische Autor Behzad Karim Khani aus seinem neuen Roman „Als wir Schwäne waren“ gelesen. Der inzwischen schon bewährten Kooperation von evangelischem Bildungswerk Donau-Ries und Bücher Lehmann ist ein spannender und erkenntnisreicher Abend gelungen, der vom Esprit des sympathischen Autors getragen wurde.

Der 1977 in Teheran geborene Schriftsteller und Journalist wuchs in einer Künstlerfamilie auf. Er war noch keine zehn Jahre alt, als er mit seinen Eltern nach Deutschland kam. Sein zweiter Roman ist angelehnt an seine eigene Familiengeschichte: Es sind die 90er Jahre und er ist mit seiner Familie aus dem Iran ins Ruhrgebiet geflohen. Die Mutter ist Soziologin, der Vater ein Schriftsteller, in dessen Sprache es 15 verschiedene Begriffe für Stolz gibt. Deutschland erlebt der Vater als Kränkung, wird zum Beobachter. Erschöpft sich dabei, das Land zu begreifen, während die Mutter an das An- und Weiterkommen glaubt.

So erlebt Behzad Karim Khani die Flucht aus dem Iran nach Deutschland

Im Gegensatz zu seinen Eltern erlebt Khani auf den Straßen seines heruntergekommenen Viertels Gewalt. Seine Geschichte verwebt er auf sehr poetische Weise mit Schwänen, die im Iran Zugvögel sind, im neuen Land aber so etwas wie heimisch oder angekommen sein könnten. Ob die Schwäne etwas gefunden haben, das ihre Artgenossen am Kaspischen Meer noch suchen? „Ich glaube, dass ich über die Diaspora als Heimat geschrieben habe“, sagt der Autor im anschließenden Gespräch mit dem Publikum. Und er bestätigt, dass der Roman nah an seiner eigenen Geschichte gebaut ist.

Die Lesung selbst verfolgen die Zuhörer in gespannter Stille, Khani muss einige Male selbst lachen, als er an Stellen seines Romans kommt, die wirklich witzig geschildert sind. Zum Beispiel, dass sein Vater Zeit seines Lebens behauptet, dass ihm deutsche Schuhe einfach nicht passen und er sich deshalb sein Schuhwerk grundsätzlich aus dem Iran schicken lässt. Auch von diesen amüsanten Gegensätzen lebt der Roman, obwohl eine anziehende Kraft - und oft genug auch brutale Härte - dahintersteckt, die aber am Ende doch immer den Weg ins Poetische findet. „Seit ich denken kann, bin ich wütend. Wenn das in diesem Buch stärker durchkommt, dann, weil es ein persönliches Buch ist“, sagt Khani. Denn sein Leben ist immer ein unfreiwillig nomadisches gewesen. Matthis Lehmann würdigte den Roman in seiner Begrüßung als herausragendes Werk der Gegenwartsliteratur.