Belzheim

12:00 Uhr

Der Doppelweltmeister aus dem Ries

Plus Thomas Hertle züchtet mit viel Leidenschaft Englische Modenatauben. Doch eine tolle Taube allein reicht nicht, um Weltmeister der Züchter zu werden.

Von Günther Schmalisch Artikel anhören Shape

Sich einmal "Weltmeister" nennen zu dürfen, bleibt für die allermeisten ein unerfüllbarer Wunschtraum. Für den passionierten Taubenzüchter Thomas Hertle aus Belzheim dagegen ist dieser Traum sogar in doppelter Hinsicht wahr geworden. Bei der kürzlich abgehaltenen "Weltausstellung der Tauben aus Modena" in der Gäubodenhalle Straßkirchen präsentierten sich seine Englische Modenatauben so hervorragend, dass er nicht nur mit einem, sondern sogar mit zwei Weltmeistertiteln ausgezeichnet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen