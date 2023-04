Belzheim

Dieses Problem gibt es bei der genetischen Analyse von Wolf und Hund

Plus Schafe in Belzheim sind tot, der Verursacher ist noch unklar. Aber Wolf und Hund sind nicht immer klar trennbar. Ein Experte sieht auch Hundehalter in der Verantwortung.

Zwei Risse von Schafen im Landkreis Donau-Ries wurden dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) in den vergangenen 14 Tagen gemeldet. Noch immer liegt kein Ergebnis vor – doch selbst wenn, ist die Antwort nicht immer eindeutig.

Am 13. April ging eine Meldung über zehn tote Schafe ein. Ein Sprecher des Landesamtes teilte erläuternd mit, dass es sich dabei um zwei Schafe handele, die tot aufgefunden wurden "und acht weitere, die infolge ihrer Verletzungen euthanasiert werden mussten". Die Tiere seien tierärztlich versorgt und zum Teil entsorgt worden. Da die Funde verspätet gemeldet wurden, war eine Aufnahme des Ereignisses und eine Entnahme von geeignetem Material für eine DNA-Analyse nicht mehr möglich. Der Sachverhalt sei aber von einem Mitglied des "Netzwerks große Beutetiere", das für die Aufnahme von Rissen zuständig ist, festgehalten worden.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

