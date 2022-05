In Belzheim gibt es nur noch zwei Bauplätze – und die sind gefragt

Plus Die Gemeinde Belzheim freut sich über den Zuzug von jungen Leuten, doch das bedeutet auch: Im Kindergarten wird es langsam voll.

Viele junge Menschen sind zur Belzheimer Bürgerversammlung gekommen, insbesondere dafür bedankte sich Bürgermeister Thomas Meyer und freute sich, dass sie sich für das Gemeindeleben interessieren. Es war die erste Bürgerversammlung seit zwei Jahren. Wie ist die Lage im Ortsteil?