Herbstblues ade: Wie Lächeln und Mimikübungen die Laune verbessern können

Es ist draußen grau und ungemütlich – der Herbst kann durchaus seine Schattenseiten haben. Doch es gibt auch andere Herbsttage, etwa Spaziergänge bei Sonnenschein durch buntes, raschelndes Herbstlaub. Unter anderem dabei, aber auch im Alltag, kann jeder und jede noch etwas anderes probieren, um die eigene Laune zu steigern: Lächeln. Denn das empfiehlt die Barmer Krankenkasse in einer Mitteilung als Gesundheitstipp.

Lachen wirke ansteckend und sorge dafür, dass das Glückshormon Endorphin ausgeschüttet wird, das die Produktion des Stresshormons Adrenalin hemmt. Das könne man einfach mal ausprobieren. „Lächeln Sie nicht nur Menschen an, die Sie kennen, sondern auch Fremde – und schauen Sie, was passiert! Lächeln Menschen zurück, verbessert sich die Stimmung? Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Verantwortlich dafür sind die Spiegelneuronen, die im Gehirn aktiv werden, sobald Menschen miteinander agieren. Sie sorgen dafür, dass wir emotional von dem angesteckt werden, was wir beobachten: Ein freundliches Gesicht löst bei uns viel positivere Reaktionen hervor als ein schlecht gelauntes“, heißt es weiter.

Entspannungstipps für Zwischendurch

Daneben gibt es noch weitere Mimik-Entspannungstipps für zwischendurch:

Grimassen schneiden: Wenn wir uns auf die Arbeit konzentrieren, merken wir manchmal gar nicht, dass wir unsere Stirn in Falten legen oder die Lippen zusammenpressen. Zur Lockerung der gesamten Gesichtsmuskulatur: Wenn gerade niemand schaut, ein paar Grimassen schneiden. Das löst die Muskulatur.

Stirn entspannen: Kneifen Sie die Augenpartie zusammen und pressen Sie die Lippen aufeinander, als ob Sie in eine saure Zitrone gebissen hätten. Halten Sie die Position sieben Sekunden. Reißen Sie dann die Augen weit auf, ziehen Sie die Augenbrauen nach oben und öffnen Sie die Lippen. Wechseln Sie mehrmals zwischen diesen beiden Gesichtsausdrücken hin und her.

Lippen blubbern: Lippen locker aufeinanderlegen und blubbern lassen, das entspannt die Kiefer- und Mund-muskulatur.

Weit blicken: Bildschirmarbeit und ständige Handynutzung belasten die Augen. Blicken Sie in die Ferne, am besten aus dem Fenster. Die Fokussierung auf die Weite entspannt den Ziliarmuskel, der die Augenlinse auf das Sehen in der Nähe und der Ferne einstellt.

Augen palmieren: Reiben Sie Ihre Handflächen kräftig gegeneinander, bis die Hände warm sind. Legen Sie die Handflächen über die Augen und halten diese Position ein bis zwei Minuten. Durch die Wärme und die Dunkelheit bekommt Ihre Augenpartie eine Extraportion Erholung. (AZ)