Autofahrer betrunken in Nördlingen unterwegs

Bei einer Verkehrskontrolle in Nördlingen ist in der Nacht auf Samstag ein betrunkener Autofahrer von der Polizei gestoppt worden. Bei dem 54-Jährigen wurde gegen 2 Uhr festgestellt, dass er alkoholisiert mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Die Überprüfung ergab einen Wert von rund einem Promille. Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine entsprechende Sicherheitsleitung hinterlegen. (AZ)

