24-Jähriger stiehlt betrunken elf Flaschen Bier

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Samstag, gegen 22.20 Uhr, in eine Tankstelle in Nördlingen gegangen. Laut Polizeibericht war er betrunken. Im Kiosk packte er neun Flaschen Bier in seine Tasche, auf dem Weg zur Tür nahm er nochmals zwei Flaschen mit - und ging davon, ohne zu bezahlen. Da der Mann bekannt war, fuhr eine Polizeistreife zu ihm nach Hause, wo die Beamten ihn auch antrafen. Sie stellten das Diebesgut im Wert von 24 Euro sicher.

Der Mann war mit seinem Fahrrad zur Tankstelle gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Jetzt erwartet den 24-Jährigen auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)