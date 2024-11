Bischof segnet Tiere beim Leonhardiritt in Fremdingen

Die Pfarrkirchenstiftung St. Gallus hat am Sonntag zu Ehren des Heiligen Leonhards in der St. Gallus-Kirche einen Festgottesdienst mit Gastzelebrant Bischof Bertram Meier gefeiert und im Anschluss den traditionellen Leonhardiritt mit Segnung von Rössern und Reitern veranstaltet. Der Bischof predigte über das Leben des Heiligen Leonhard, einen fränkischen Königssohn, der um 500 in Orléans geboren wurde. Der Heilige ziert seit 1959 das Ortswappen der Gemeinde Fremdingen als Schutzpatron.

