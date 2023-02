28-Jähriger gerät mit Auto auf die Gegenfahrbahn

Ein Mann kommt am Montagvormittag bei Bopfingen wohl aus Unachtsamkeit von der Straße ab.

Ein 28-jähriger Autofahrer hat am Montag um 10.30 Uhr einen Unfall verursacht. Mit seinem Pkw fuhr er auf der B29 von Aufhausen in Richtung Bopfingen. Kurz nach dem Ortsende Aufhausens kam der Fahrer laut Polizeibericht auf der dortigen Geraden – vermutlich aus Unachtsamkeit – von seiner Fahrspur ab, fuhr über die Gegenfahrbahn und in eine Leitplanke. Von dort prallte das Fahrzeug wieder zurück und kam auf der rechten Fahrspur zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)

