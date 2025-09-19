Aggressiver 29-Jähriger greift Polizisten an und wird in Psychiatrie eingewiesen

Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Johann-Strauß-Straße randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 20 Uhr alarmiert. Als sie eintrafen, ging der Mann aggressiv auf die Polizisten los. Als die Beamten dem Randalierer Handschließen anlegen wollten, kam es zum Gerangel. Dabei schlug der Mann zwei Polizisten ins Gesicht und gegen den Kopf. Außerdem zog er einer Beamtin an den Haaren. Beide Polizeikräfte erlitten Verletzungen. Der 29-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

73441 Bopfingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis