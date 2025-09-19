Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Aggressiver 29-Jähriger attackiert Polizei in Bopfingen und wird eingewiesen

Bopfingen

Aggressiver 29-Jähriger greift Polizisten an und wird in Psychiatrie eingewiesen

Ein 29-Jähriger geriet in Bopfingen in einem Wohngebiet in einen gewalttätigen Konflikt mit der Polizei. Der Mann wurde in die Psychatrie eingewiesen.
Von Anja Lutz
    • |
    • |
    • |
    Ein 29-Jähriger hat zwei Polizeibeamte in Bopfingen attackiert.
    Ein 29-Jähriger hat zwei Polizeibeamte in Bopfingen attackiert. Foto: Hendrik Schmidt/dpa (Symbolbild)

    Ein 29-Jähriger hat am Donnerstagabend in der Johann-Strauß-Straße randaliert. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten gegen 20 Uhr alarmiert. Als sie eintrafen, ging der Mann aggressiv auf die Polizisten los. Als die Beamten dem Randalierer Handschließen anlegen wollten, kam es zum Gerangel. Dabei schlug der Mann zwei Polizisten ins Gesicht und gegen den Kopf. Außerdem zog er einer Beamtin an den Haaren. Beide Polizeikräfte erlitten Verletzungen. Der 29-Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden