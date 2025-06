Gegen Baum geprallt: 52-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch bei Bopfingen von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilt, war er am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der L1070 von Bopfingen in Richtung Kerkingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung in Richtung Baldern kam er mit seinem Renault alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Er versuchte wieder auf seine Fahrspur zu lenken, geriet dabei jedoch auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin lenkte er zu stark gegen und kam deshalb erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er mit einem Baum und wurde dadurch schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)

