Generalversammlung beim Tennis-Club Bopfingen

Werner Tschunko begrüßte, letztmalig als 1. Vorsitzender des TC Bopfingen, Mitglieder und zu Ehrende zur Generalversammlung. Sportwart Tobias Walter berichtet über drei erfolgreiche Klassenerhalte und zwei Abstiege der Saison 2025. Ipf-Cup 2025 war ein grandioses Turnier – vielen Dank alle Helfer. Herzlicher Dank ging auch an Daniel Tschunko, der über zehn Jahre Sportwart war. Jugendwart Christoph Leuze berichtet, dass in allen Jugendteams Spielgemeinschaften mit Kirchheim, Oberdorf, Riesbürg und Utzmemmingen bestehen – es gab zwei Trainingstage zum Kennenlernen der Spieler und Spielerinnen - 2025 waren 16 Spielgemeinschaften gemeldet. Auch das Zeltlager war ein riesiger Erfolg. 35 Kinder im Alter zwischen vier und 14 Jahren waren dabei. Hier geht der Dank an Matthias Kleebauer, Franziska und Fabian Kurz sowie Christine Leuze. Dank an Kristin Bühler, der die Schnupper-Training an der GS Schloßberg sowie GS am Ipf erfolgreich durchgeführt hat. Schatzmeisterin Ute Enzi legte den Jahresbericht 2024 vor. Dieser war wieder in einwandfreiem und vollständigem Zustand. Anschließend fand die Ehrung der langjährigen TC B Mitglieder. Hannah Karl: 10 Jahre Mitgliedschaft, Walter Bortolazzi wurde für seine ständige Unterstützung und Sponsoring gedankt und er wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt sowie Petra Rettenmaier für 60 Jahre Mitgliedschaft. Große Dank ging an Werner Tschunko der sein Amt abgab. Unter seinem Vorsitz konnte sich der TC Bopfingen weiterhin positiv entwickeln. Die Außenanlage mit Tribüne wurde gebaut, 2024 die Flutlichtanlage optimiert, die Boule Bahn saniert und zwei neue Edelstahl-Logos aufgestellt. Letzter Tagesordnungspunkt waren die Wahlen. Die Versammlung hat einstimmig gewählt: 1. Vorsitzender: Christoph Leuze, Vorsitzender Sport: Tobias Walter, Vorsitzender Jugend: Michael Bühler, Vorsitzende Finanzen: Ute Enzi, Vorsitzende Breitensport: Kristin Bühler, Schriftführerin, Pressewartin, Mitgliederverwaltung: Mona und Pamela Erck.

