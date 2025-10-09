Icon Menü
Bopfingen: Unfall auf K3298 durch übersehenes Bremsmanöver bei Michelfeld

Bopfingen

Junge Autofahrerin übersieht Bremsmanöver: Unfall bei Bopfingen

20-Jährige erkennt Bremsmanöver zu spät – Kollision mit Sprinter zwischen Michelfeld und Oberriffingen.
    Eine 20-Jährige ist bei Bopfingen auf einen Sprinter aufgefahren.
    Eine 20-Jährige ist bei Bopfingen auf einen Sprinter aufgefahren. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch auf der K3298 bei Bopfingen auf einen abbremsenden Mercedes Sprinter aufgefahren. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 17:25 Uhr zwischen Michelfeld und Oberriffingen, als die junge Frau das Bremsmanöver des 34-jährigen Sprinterfahrers zu spät bemerkte. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

