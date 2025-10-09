Junge Autofahrerin übersieht Bremsmanöver: Unfall bei Bopfingen

Eine 20-jährige Autofahrerin ist am Mittwoch auf der K3298 bei Bopfingen auf einen abbremsenden Mercedes Sprinter aufgefahren. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 17:25 Uhr zwischen Michelfeld und Oberriffingen, als die junge Frau das Bremsmanöver des 34-jährigen Sprinterfahrers zu spät bemerkte. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt, der Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro.

