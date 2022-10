Bopfingen

vor 52 Min.

Miroslav Nemec in Bopfingen: Der Nemec hinter dem Batic

Viele Fassetten von Miroslav Nemec haben Besucher seiner Live-One-Man-Show in der Schranne erlebt.

Plus Miroslav Nemec erzählt, rezitiert, liest und singt aus seiner Autobiografie "Miroslav Jugoslav" in der Schranne in Bopfingen.

Von Franz Mayer Artikel anhören Shape

Als "Tatort"-Kriminalhauptkommissar Ivo Batic ist er berühmt und einem Millionenpublikum bekannt geworden, Miroslav Nemec. Sein "Tatort" ist vorigen Samstag die Schranne gewesen, wo er vor einem begeisterten Publikum Einblicke in seine Autobiografie gegeben hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen