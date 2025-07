Nach jahrelanger Pause haben die beiden Vorsitzenden Werner Tschunko (TC Bopfingen) und Mario Bossert (SC Bopfingen) das Reinhold Goller Gedächtnis Schachturnier auf der Tennisanlage in Bopfingen auf die Beine gestellt. Reinhold Goller ließ das in Bopfingen eingeschlafene Schachspiel in den 80er Jahren wieder interessant werden, indem er die Gründung eines Schach-Vereins befürwortete. Reinhold Goller setzte sich sowohl für den Schachclub wie auch für den Tennis-Club Bopfingen sehr ein – in beiden Vereinen war er jahrelang Vorstand, daher entstand auch die Idee mit dem Reinhold Goller Gedächtnis Schachturnier. Bei herrlichem Sonnenschein spielten insgesamt 15 Teilnehmer im Freien Schach. Die Vorgabe lautete 15 Minuten Spielzeit pro Spiel/Person über fünf Runden. Den 1. Platz belegte Sven Minich vom Schachclub Bopfingen, der sich schon mehrfach den Siegerplatz sicherte. Beide Vereine sind sich einig, dass das Reinhold Goller Gedächtnis Schachturnier nun wieder jährlich auf der Tennisanlage in Bopfingen stattfinden wird.

