TC Bopfingen: U9 und U10 Kids holen erfolgreich Meistertitel

Die U9- und U10-Mannschaften des TC Bopfingen blicken auf eine rundum gelungene erste Verbandsrunde zurück. Beide Teams spielten eine starke Saison, blieben jeweils ungeschlagen und sicherten sich am Ende den Meistertitel. Für die meisten Kinder war es die erste Teilnahme an einer offiziellen Spielrunde des Verbands – umso erfreulicher, dass sie mit viel Einsatz, Teamgeist und Begeisterung dabei waren. U9 überzeugt mit Teamgeist und Einsatz In der U9-Mannschaft spielten Leni Leuze, Jonathan Leuze, Paul Dieterle, Julian Schaupp und Merve Yilmaz. Sie traten gegen Obersontheim, Sulzbach-Laufen, Crailsheim und Schwäbisch Hall an – und konnten alle vier Spiele für sich entscheiden. Neben den Tennismatches standen auch Staffelwettbewerbe auf dem Programm, bei denen es um Koordination, Schnelligkeit und Geschick ging. Auch hier zeigten die Kinder vollen Einsatz und hatten sichtlich Spaß. U10 bleibt ebenfalls ungeschlagen Die U10 des TC Bopfingen – mit Leni Leuze, Chiara Bengelmann, Jonathan Leuze, Defne Yilmaz, Paul Dieterle, Erik Hersacher, Hanne Kurt und Raphael Müller – blieb ebenfalls ohne Niederlage. Gegen Oberdorf, Riesbürg, Lauchheim und Tannhausen konnte sich das Team jeweils durchsetzen. Mit wechselnden Aufstellungen und einer großen Portion Spielfreude meisterten die Kinder alle Herausforderungen. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft war durchgehend positiv – genauso wie die Ergebnisse.

