Tenniscamp beim Tennis-Club Bopfingen mit 35 Kindern

Kürzlich fand auf der Anlage des TC Bopfingen das Tenniscamp statt. Insgesamt 35 Kinder nahmen teil und erlebten drei abwechslungsreiche Tage mit vielen sportlichen und gemeinsamen Aktivitäten. Neben mehreren Trainingseinheiten standen auch eine Team-Olympiade, ein gemütlicher Abend am Lagerfeuer mit Würstchen und Stockbrot sowie eine spannende Nachtwanderung auf dem Programm. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und verbrachten viel Zeit auf und neben dem Platz gemeinsam mit Freundinnen, Freunden und Trainerteam. Ein besonderer Höhepunkt war die Ehrung der U9- und U10-Mannschaften: Alle Spielerinnen und Spieler erhielten im Rahmen des Camps eine Medaille sowie ein Meistershirt als Erinnerung an ihre erste erfolgreiche Saison. Mit der Meisterschaft und dem gelungenen Tenniscamp geht ein schöner Tennis-Sommer für die jüngsten des Tennis-Club Bopfingen zu Ende. Ein ganz großer Dank gilt Matthias Kleebauer sowie Christine Leuze und vor allem Jugendwart Christoph Leuze und allen Helfern, die mit Ihrem Engagement maßgeblich zum Erfolg des Camps beigetragen haben.

