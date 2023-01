Bopfingen

12:10 Uhr

Weiterer Meilenstein für dreispurigen Ausbau der B29

Plus Für die Wirtschaft ist die viel befahrene Straße zwischen Nördlingen und Aalen bedeutend. Jetzt geht es beim Ausbau der B29 vorwärts. Eine wichtige Entscheidung ist gefallen.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Seit vielen Jahrzehnten wird der Ausbau der viel befahrenen Bundesstraße 29 zwischen Nördlingen und Aalen sowohl im Ries als auch auf der Ostalb diskutiert. Sie gilt als eine wichtige Ost-West-Achse und hat in den zurückliegenden Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, insbesondere für die Wirtschaft. Doch nie ist etwas so richtig vorwärtsgegangen. Bis jetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen