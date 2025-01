Müllcontainer in Bopfingen brennt in der Nacht

Ein Brand ist am Samstag gegen 1.10 Uhr in der Industriestraße im Bopfinger Ortsteil Flochberg gemeldet worden. Feuerwehr und Polizei fuhren an. Vor Ort konnte ein großer brennender Müllcontainer festgestellt werden, die Flammen beschädigten laut Polizeibericht bereits die angrenzende Gebäudeverkleidung. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand circa 1000 Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (AZ)

Müllcontainer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis