Brand in Holzbetrieb: Erheblicher Sachschaden

In einem Holz verarbeitenden Betrieb in Wilburgstetten ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der Brand aufgrund eines technischen Defektes an einer größeren Schleifmaschine entwickelt. Die sofort alarmierten Feuerwehren konnten das Feuer schnell löschen. An der Maschine entstand erheblicher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt, sie dürfte aber laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. (AZ).

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wilburgstetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis