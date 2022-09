Nördlingen

10:00 Uhr

Beim Brauchtumsumzug dem Regen getrotzt

Der Auftakt des Brauchtums- und Folkloreumzugs am Samstag während des Nördlinger Stadtmauerfests.

Plus Ein Wolkenbruch kündigt sich zum Start des Brauchtums- und Folkloreumzugs am Nördlinger Stadtmauerfest an. Trotzdem gibt es großes Interesse.

Von Alicia Geiger Artikel anhören Shape

Es regnete in Strömen, als sich am Samstag die Besucherinnen und Besucher des Stadtmauerfestes den Brauchtums- und Folkloreumzug ansehen wollten. Hastig wurden Regenschirme und -jacken ausgepackt, als sich der Wolkenbruch noch vor Beginn des Spektakels ankündigte. Trotzdem hielten die Teilnehmer des Umzuges tapfer durch. Unter fabelhafter Moderation der Nördlinger Stadtarchivare Wilfried Sponsel und Johannes Moosdiele-Hitzler war es möglich, allerlei Interessantes aus dem Rieser Brauchtum und aus historischer Landwirtschaft zu erfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen