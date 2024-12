BSW: Europa sollte Friedensmacht sein

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Donau-Ries ist in den Wahlkampf zur Bundestagswahl 2025 gestartet. Bundesvorstandsmitglied Manfred Seel freute sich im Gasthaus Drei Kronen in Donauwörth über zahlreiche Gäste und den Besuch von Europaabgeordneten Thomas Geisel. Seel sagte laut der Pressemitteilung: „Durch den Beginn des Ukraine-Krieges verschärfte sich in Deutschland die ökonomische Situation. Die Abkehr vom russischen Gas verteuerte die Energieversorgung und sorgte für die Schwächung des Binnenmarktes, weil zu viel der Einkommen der Bürger für Energie gebunden ist. Zudem sind deutsche Exportunternehmen dadurch nicht mehr bzw. weniger konkurrenzfähig geworden. Die Rezession ist also hausgemacht durch die Entscheidung von Robert Habeck, kein russisches Gas mehr zu kaufen.“ Geisel verwies auf die Kriege im Nahen Osten und der Ukraine: "Statt auf Verhandlungen und Diplomatie zu setzen, liefert die Bundesregierung immer mehr und immer gefährlichere Waffen." Europa sei leider längst keine Friedensmacht mehr, sondern werde immer mehr zur Kriegspartei. "Mit Kaja Kallas und Andris Kubilius hat Frau von der Leyen zwei Personen für die Außen- und Sicherheitspolitik Europas verantwortlich gemacht, die aus Estland und Litauen kommen, die gerade einmal knapp ein Prozent der europäischen Bevölkerung repräsentieren und ganz offensichtlich die Gräben zwischen der Europäischen Union und Russland immer tiefer werden lassen wollen.“(AZ)

