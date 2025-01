Vereinsabend beim SV Edelweiß Bühl

Icon Vergrößern Von links: Werner Vorreiter 2. Schützenmeister, Tom Sonderholzer, Mirja Skala, Ingrid Steger, Marisa Sonderholzer, Günter Lucht, Joachim Winkler, Harald Herbst 1. Schützenmeister Foto: W-Flanders Icon Schließen Schließen Von links: Werner Vorreiter 2. Schützenmeister, Tom Sonderholzer, Mirja Skala, Ingrid Steger, Marisa Sonderholzer, Günter Lucht, Joachim Winkler, Harald Herbst 1. Schützenmeister Foto: W-Flanders

Kürzlich veranstaltete der Schützenverein Edelweiß-Bühl seinen jährlichen Vereinsabend. In seiner Begrüßungsrede ging Harald Herbst der 1. Schützenmeister des SV Edelweiß-Bühl zunächst auf die erfolgreiche Ausrichtung des 42. 100 Schuss Turnieres ein. Ein Wettkampf der seit über 40 Jahren in seiner Attraktivität auch diesmal wieder 484 Schützen aus nah und fern ins Bibertal gelockt hat. Auch heuer findet dieser Schießmarathon vom 7. bis 16. März wieder statt . Auch das im vergangenen Oktober ausgerichtete 20. Bibertaler Jedermannsschießen zog 239 Hobbyschützen an und ist zum festen Bestandteil des Bibertaler Veranstaltungskalenders geworden. Hocherfreut zeigte sich Herbst über die sportlichen Erfolge seiner Schützen im Jahr 2024 so starteten 12 Schützen bei den Bayrischen Meisterschaften und sechs davon qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft. Besonders hervorzuheben ist hier das Abschneiden der jüngsten Teilnehmerin an der Deutschen Meisterschaft Mirja Skala. In gesellschaftlicher Hinsicht war 2024 sehr ereignisreich so fand am 13. Juli das Grill- Helferfest statt und auch der monatliche Frauenstammtisch darf nicht vergessen werden sowie das Bühler Dorffest bei dem wieder zahlreiche Helfer mitwirkten. Auch an baulichen Maßnahmen war einiges geboten. So freute sich Harald Herbst über die Fertigstellung der neuen Sanitäranlagen. Hecktisch war‘s vor Ostern als die Hauptstromleitung nach Ausfall erneuert werden musste und auch die Standabnahme durch das Landratsamt zog einige Arbeiten nach sich. Als nächstes gab Harald Herbst noch einen Ausblick auf die diesjährigen Vorhaben. Es soll heuer der Bau eines Traditionsraumes verwirklicht werden in dem die vielfältigen Zeugnisse der über 120-jährigen Geschichte des SV Edelweiß-Bühl zusammengefasst und so den Mitgliedern zugänglich gemacht werden kann.