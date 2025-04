Anpacken für das neue Kirchendach: Die Themen der Bürgerversammlung in Holzkirchen

Bürgermeister Klaus Schmidt hat die Holzkirchener Bevölkerung bei der diesjährigen Bürgerversammlung ausführlich informiert: Finanzen, Tätigkeitsbericht und eine Vorschau auf die künftige Entwicklung standen auf der Tagesordnung. Zudem ging es um ein Projekt, für das viele Freiwillige gesucht werden: die Dachsanierung von St. Peter und Paul.

Die Gemeinde Wechingen hat ihren Haushalt bisher nicht verabschiedet. Die Zahlen seien daher noch vorläufig, so Schmidt. Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben umfasst, wird vermutlich knapp drei Millionen Euro umfassen und damit etwas niedriger sein als im Vorjahr. Wie viel Geld für Investitionen zur Verfügung stehen wird, dazu wollte sich Schmidt noch nicht äußern. Es werden etwa 380.000 Euro an Gewerbesteuern erwartet und knapp eine Million Euro an Einkommenssteuer. Die Grundsteuer ist nach wie vor ein Reizthema, wie die Diskussion gegen Ende zeigte. Die Einnahmen aus der Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sinken von 61.800 Euro auf etwa 39.000 Euro. Die Grundsteuer B für alle anderen Grundstücke bringt nun statt 164.000 Euro rund 210.000 Euro in die Gemeindekasse. In der Summe ist das ein Plus von knapp 23.000 Euro und damit schon weniger, als geplant.

Grundsteuer B bringt 23.000 Euro mehr für Gemeinde Wechingen

Der Puffer soll die Veränderungen auffangen, die sich ergeben, weil noch nicht alle Bescheide abschließend erteilt wurden. Unmut entsteht bei Einzelnen, weil sie deutlich mehr zahlen müssen als vorher. Das verantworte aber nicht die Gemeinde, sondern das Finanzamt, das die Grundstücke bewerte, betonte Schmidt. Er regte daher an, die eigenen Angaben und die Bescheide noch einmal gründlich zu prüfen, ob sich nicht doch Fehler eingeschlichen haben. Mehrausgaben hat die Gemeinde unter anderem wegen gestiegener Personalkosten und der deutlich erhöhten Kreisumlage. Für Investitionen ist keine Neuaufnahme von Schulden vorgesehen. Die erste Investition im Jahr 2025 sei schon eingetroffen, so Schmidt: der neue Kindergartenbus. Es ist ein E-Auto, das auch als mobiler Speicher für den selbsterzeugten Strom aus der Dachflächenfotovoltaik dient. Die Kosten liegen bei 52.000 Euro. Abgeschlossen werden sollen 2025 die Kanalsanierungen, im Haushalt stehen dafür noch einmal knapp eine Million Euro zur Verfügung.

Sankt Peter und Paul: Kirchendach muss abgedeckt werden

Was die Bürgerinnen und Bürger beschäftigt? Weder in Fessenheim noch in Holzkirchen waren es Themen, mit denen sich der Gemeinderat intensiv befassen müsse, so Schmidt. In Holzkirchen waren es vor allem frei laufende Hunde, zum Teil ohne Begleitung, innerhalb des Ortes. Das sei nicht erlaubt, so der Bürgermeister. Die Frage, ob Anwohner die öffentlichen Parkplätze beispielsweise am Gemeindehaus dauerhaft belegen dürften, beantwortete der Bürgermeister eindeutig mit „ja“. Zwei Einrichtungen bräuchten dringend Unterstützung: dauerhaft die Helfenden Hände. Wer mitarbeiten möchte, erhalte dafür eine steuerfreie Vergütung. Einmalige Hilfe ist am kommenden Samstag auf der „Baustelle Kirche“ nötig. Das Dach von St. Peter und Paul wird abgedeckt und mit einem Notdach versehen. „Wir brauchen an manchen Stellen Menschenketten, die die Dachziegel weitergeben“, so Pfarrer Oliver-Georg Hartmann. Helmpflicht bestehe keine, Sicherheitsschuhe und Handschuhe sollten mitgebracht werden. Wenn es geht, werde er auch kommen, so Bürgermeister Schmidt. Die Bürgerversammlung endete mit einem Dank an alle Unterstützer durch Ortsvertreter Rainer Hubel und Bürgermeister Klaus Schmidt.