Parken, Geschwindigkeit, Bäume: Das bewegt die Nördlinger

In Städten und Gemeinden bieten Bürgerversammlungen der Bevölkerung die Gelegenheit, sich über die Kommunalpolitik persönlich zu informieren und ihre Anliegen gegenüber den jeweiligen Verwaltungsspitzen zu artikulieren. Erfahrungsgemäß wird dies unterschiedlich genutzt – besonders in Nördlingen. Während in den Stadtteilen die Resonanz stets gut ist, bleiben in der Kernstadt meist viele Sitzplätze leer. So auch am Donnerstagabend im Klösterle.

Zieht man die Mitarbeitenden der Verwaltung und die anwesenden Stadtratsmitglieder ab, waren es nur etwa 50 Personen, die gekommen waren – bei immerhin 14.500 Einwohnern in der Kernstadt. Oberbürgermeister David Wittner ließ auch unverhohlen durchblicken, dass angesichts des schwachen Besuches noch Luft nach oben sei. Der OB blickte in seinen Ausführungen auf die wichtigsten Themenbereiche der Stadtpolitik. Den wohl bedeutendsten Aspekt stellte er gleich an den Anfang: Die finanzielle Leistungsfähigkeit Nördlingens sei auch in der Zukunft gesichert. Diese mache es möglich, alle Ziele umzusetzen. Die gute Wirtschaftsstruktur und ein wirtschaftsfreundliches Umfeld biete den Unternehmen vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Dadurch würden qualifizierte Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten und gesichert. Zudem verwies Wittner auf die Chancen der Digitalisierung.

Als „Riesenthema“ bezeichnete er das Wohnen. Die Nachfrage nach Wohnraum sei ungebremst, was unter anderem die Warteliste der Baugenossenschaft mit 500 Einträgen zum Ausdruck bringe. Die Bedeutung dieses Sektors komme auch in dem geplanten „Wohnpark Ost“ zum Ausdruck. Einmal mehr machte Wittner an dem Abend deutlich, wie wichtig ihm Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind. Nördlingen übernehme eine Vorbildfunktion und schaffe darüber hinaus die notwendigen Bedingungen für nachhaltige Mobilität (Stadtbus, Do-Ries mobil), die Reduzierung des Energieverbrauchs und CO2-Ausstoßes genauso wie für die Produktion regenerativer Energien und den Erhalt der biologischen Vielfalt. Das Erreichte im Öffentlichen Personennahverkehr nannte Wittner einen „Quantensprung“. Niemand könne jetzt mehr sagen, in Nördlingen und Umgebung gebe es „keinen gescheiten ÖPNV“.

In seinem Ausblick nannte der OB das neue Hallenbad, die Sicherung der Wasserversorgung mit einer zusätzlichen Quelle nahe der Alten Bürg sowie den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung im Stadtgebiet. Hinzu kämen die verschiedenen Maßnahmen zum Klimaschutz sowie die Wärmeplanung. Kämmerer Bernhard Kugler betonte, in den kommenden Jahren würden die Kostenbelastungen deutlich zunehmen, weil die Zuschüsse des Staates für die unterschiedlichsten Projekte merklich zurückgingen. Durch die massiv gestiegenen Baupreise entstünden für den Stadtsäckel zudem zusätzliche finanzielle Belastungen. Ein wenig „Rettung“ verspreche das Sondervermögen Infrastruktur der Bundesregierung, von dem auch die Kommunen im Landkreis Donau-Ries profitierten. Stadtbaumeister Jürgen Eichelmann bezog sich in seinen kurzen Ausführungen auf die anstehenden Bauprojekte, die er mit Visualisierungen den Besuchern näherbrachte.

Rund 300 Personen verfolgten den Live-Stream der Veranstaltung. In einem Chat konnten sie ihre Anliegen kundtun. Einige Anwesende nutzten die Gelegenheit, sich im Saal direkt an den OB zu wenden. So wollte beispielsweise Markus Mende wissen, ob es nicht möglich wäre, auch nachts die Geschwindigkeit in der Altstadt zu überwachen. Bei Wittner stieß dies auf offene Ohren. Er werde prüfen lassen, ob dies gehe. Carina Hamberg sprach das „vogelwilde Parken“ in der Augsburger Straße, insbesondere auf Höhe des Ärztehauses an. Sie befürchtet, dass sich die Situation mit der Inbetriebnahme des zweiten Ärztezentrums noch verschärfe werde. Der OB tat sich etwas schwer, eine befriedigende Antwort zu geben. Die Verwaltung kenne die Parkpraxis und strebe praxisnahe Lösungen an. Matthias Scherler monierte, seiner Ansicht nach würden die Bäume innerhalb der Stadt teilweise zu drastisch zurückgestutzt. Wittner verwies auf die Baumkommission: „Wenn Bäume beschnitten werden, gibt’s sicher einen nachvollziehbaren Grund dafür.“

Die Querungshilfe in der Wemdinger Straße unmittelbar nach dem Tunnel stadtauswärts gefällt Hans-Peter Schiele nicht. Diese Stelle werde nach seiner Beobachtung von den Verkehrsteilnehmern recht zügig passiert. Warum keinen Zebrastreifen aufbringen? Wittner musste hier passen. „Es handelt sich hier um eine Staatsstraße. Da können wir als Stadt leider nichts machen.“ Weitere Anliegen des Abends waren der Glasfaserausbau, PV-Anlagen in der Altstadt und Fragen nach der Kinderbetreuung.