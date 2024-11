Krone-Bauarbeiten werden nicht Ende des Jahres abgeschlossen

Was kommt auf die Oettinger Bürgerinnen und Bürger zu? Wo müssen sie unter Umständen tiefer in die Tasche greifen? Welche kulturellen Höhepunkte stehen an? Bei der Bürgerversammlung in der Kernstadt am vergangenen Wochenende hat Bürgermeister Thomas Heydecker zu diesen und anderen Fragen ausführlich Stellung genommen und den Besuchern einen umfangreichen Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr gegeben. Trotz manch schwieriger Rahmenbedingungen blickte er auch recht zuversichtlich auf das Jahr 2025.

