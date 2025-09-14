So war der Brauchtumsumzug bei herrlichem Sonnenschein

Es dauerte fast 45 Minuten, bis der Brauchtumsumzug beim Stadtmauerfest in Nördlingen am Samstag vom Berger Tor aus die Innenstadt erobert hatte. Und nein, es war nicht so, wie der eine oder andere Zuschauer in der Innenstadt vermutete: Es gab keine Verspätung am Start.

Im Zug sorgten zwölf Musikgruppen für den richtigen Takt: an der Spitze die Trachtenkapelle Marktoffingen, am Ende die Musikkapelle Deiningen. 18 reine Fußgruppen waren unterwegs. Was keineswegs heißt, dass es bei ihnen nichts zu sehen oder zu hören gab. Da waren etwa die Neuhäuser Goißlschnalzer oder der Jodlerclub „mis Dörfli“ mit den Jodlerfreunden aus Aaretal. In vielen dieser Fußgruppen gab es festlich geschmückte Leiterwägen, in denen die Jüngsten durch die Stadt gezogen wurden. Um Nachwuchs scheinen sich die Brauchtumspfleger wohl keine großen Sorgen machen zu müssen: Denn ganze 50 Meter Platzbedarf bei der Aufstellung hatte der Trachtenverein „D’Rieser“ mit den Gaukindertanzgruppen von Nördlingen und Mertingen.

Brauchtumsumzug beim Stadtmauerfest: Auch eine Kartoffelwaschmaschine fehlt nicht

Icon Galerie 132 Bilder Höhepunkt am Samstag beim Historischen Stadtmauerfest ist ganz klar der große Brauchtums- und Folkloreumzug. Sehr viele Menschen verfolgten am Straßenrand begeistert die vielen Gruppen und bestaunten die Kaltblüter.

Fast 40 Gespanne waren unterwegs. Viele wurden gezogen von historischen Landmaschinen. Man sah, wie das früher ging mit dem Mähen und der Heu-Ernte. Auch ein Kartoffelroder und eine Kartoffelwaschmaschine durften nicht fehlen. Es gab sogar eine Einzelkornsähmaschine. Und das Pfäfflinger Jauchefaß zog glücklicherweise ohne Geruch an den Zuschauern vorbei. Aber natürlich gab es nicht nur die Feldarbeit, sondern beispielsweise auch Schule auf alten Holzbänken und ein strenges Schulfräulein aus Ehekirchen. Und natürlich Wirtshauswagen, unter anderem aus Schmähingen und aus Reimlingen. Zwölf Pferdegespanne waren unterwegs. Unter ihnen zwei Vierspänner: der Wagen von Maier-Bier und ein Langholzwagen aus Lutzingen.

Es gab viele schöne Details im Brauchtumsumzug zu bewundern. Auch hier eine sehr kleine Auswahl: die Geschirre der Kaltblüter aus Dettenroden beispielsweise. Oder die Hüte der „Fensterhennen“, das waren die leichten Mädchen im Bauernkrieg. Sicher gab es noch den einen oder anderen besonderen Gast, der von einem der Wagen winkte. Stellvertretend für sie sei der Bürgermeister von Reith bei Seefeld genannt. Dominik Hiltpolt war mit einigen Gemeinderäten der Einladung nach Nördlingen gefolgt. In seiner Gemeinde liegt auf 2242 Metern die Nördlinger Hütte.

In der Stadt standen dicht gedrängt und in mehreren Reihen die Besucherinnen und Besucher, die den Festzug verfolgten. Auch unter ihnen gab es viele mit historischen Gewändern. Und auch hier schöne Details, wie beispielsweise die mit Hand aufgestickten Perlen auf der Jacke von Elfriede Helmschrott aus Reimlingen. Sie sei früher selbst beim Stadtmauerfest aktiv gewesen, mit dem Oettinger Tanzkreis, erzählt sie. Das Wetter zum Festzug war genau richtig: sonnig, leicht windig und nicht zu warm. Oder, wie Stadtrat Alexander Deffner meinte, der den Wagen der Nördlinger Sektion des Deutschen Alpenvereins fuhr: „Genau so, wie wir es bestellt haben.“