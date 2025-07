Musica Ahuse: Das Ensemble „Capella de la Torre“ und die Zeit des Bauernkrieges

Das renommierte Ensemble Capella de la Torre ist in Auhausen aufgetreten. Katharina Bäuml, Leiterin dieses Ensembles, ist auch die künstlerische Leiterin des Vereins Musica Ahuse, der wiederum die Konzerte in Auhausen veranstaltet. Insofern berichtete Bäuml von einem Gefühl des „Nachhausekommens“, wenn sie in der Klosterkirche Auhausen auftrete. Sie hatte ein eigenes Konzertprogramm zusammengestellt, ausgerichtet auf die besondere Rolle der Bauernaufstände 1525.

Um die katastrophalen Zustände, die enormen Ungleichheit sowie die grausame Last der Abgaben und Frondienste deutlich zu machen, wurden in diesem Konzert auch einige Originaldokumente verlesen, in denen die Gegensätze der beiden Parteien mehr als deutlich hervortraten: Hier die Petition der Nürnberger Bauern von 1525 in einem bittenden, ja devoten Ton gehalten, und andererseits die Schlachtbeschreibung aus Sicht der Fürsten in einer gehässigen, zynischen Ausdrucksweise. Einfühlend vorgetragen vom Tenor Hermann Oswald und mit schauspielerischem Talent von Katharina Bäuml.

Nächstes Konzert in Auhausen am 26. Juli

Im Gegensatz zum ernsten Thema des Abends kam der Genuss der dargebotenen Musik nicht zu kurz. Insgesamt vorgetragen in Perfektion von den Musikern, sowohl was das harmonische Zusammenspiel in spürbarer Spielfreude als auch das solistische Können jedes Einzelnen betraf. So bestach Katharina Bäuml als souveräne Leiterin und mit dem schmeichelnden Klang ihrer Schalmei, Hille Wippermann blies die Altpommer mit ihrem Doppelrohrblatt, wie auch die Blockflöte in Vollendung. In einem „Passamezzo“, das Raum bot für die Improvisation über einem Generalbass, traten alle Instrumentalisten einzeln hervor, so Falko Munkwitz an seiner Zugposaune und Annette Hils am Bassdulzian, Martina Fiedler schuf den musikalischen Untergrund an der Orgel.

Ein Clou des an Höhepunkten nicht armen Konzerts bildete Mike Turnbull, der Perkussionist der Gruppe: Neben der rhythmischen Begleitung an der Landsknechtstrommel baute er überraschend das afrikanische „Berimbao“ ein, dadurch bekam das altbekannte „Tourdion“ von Arbeau eine ungewohnte, interessante Note. Eine tragende Rolle kam diesmal auch der menschlichen Stimme zu, wobei sich Tenor Hermann Oswald als Glücksgriff erwies. Er bestach durch seinen schmelzenden, reinen Tenor, makellos gesungen und wunderbar auch in seinen sprachlichen Rezitationen.

Erster Vorsitzender Ute Vieting blieb die Aufgabe, sich bei allen Beteiligten, den Gästen und Sponsoren sowie dem „Genussteam“ unter Marianne Siegfried zu bedanken. Die Musikreihe „Spuren und Wege“ wird fortgeführt mit Concerto Ispirato am Samstag, 26. Juli, um 19.30 Uhr in Auhausen.