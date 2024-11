Sie kümmert sich um Ehemann und Sohn: Brigitte Weng erhält Sozialpreis

Es war eine sehr feierliche Stunde, in der Oberbürgermeister David Wittner den diesjährigen Christel DeHaan-Sozialpreis an Brigitte Weng verlieh: ein herbstlich geschmückter Gewölbekeller im Rathaus, die musikalische Untermalung durch Klaus Ortler, viele Gäste, die sich für und mit der Preisträgerin über diese Anerkennung freuten. Und natürlich ihre Familie. Denn sie kümmert sich seit Jahren um ihren Ehemann und ihren Sohn, einer erkrankt an Multipler Sklerose, der andere erlitt eine Hirnblutung bei der Geburt.

Der Christel DeHaan-Sozialpreis wird alle zwei Jahre verliehen. Die Bevölkerung ist aufgefordert, Personen vorzuschlagen, „die oft im Stillen wirken“. Der Spenderin war es ein besonderes Anliegen, das Engagement einzelner Personen zu würdigen, die sich in der Hingabe für die Mitmenschen auszeichnen, so OB Wittner. Er verwies in seiner Laudatio auch auf das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und die Aufforderung Jesu: „Gehe hin und tue das Gleiche“. Das sei die eigentliche Botschaft des Preises.

Brigitte Weng mit ihrer Familie bei der Preisverleihung. Foto: Gitte Händel

Brigitte Weng bekommt den Christel-DeHaan-Sozialpreis der Stadt Nördlingen

Anerkannt wird in diesem Jahr das Wirken von Brigitte Weng für ihren Ehemann und ihren Sohn. Der Vorschlag kam von Stadtpfarrer Benjamin Beck. „Ihr Ehemann, Erwin Weng, erkrankte mit nur 29 Jahren an Multipler Sklerose und sitzt seit über 30 Jahren im Rollstuhl. Heute, mit 73 Jahren, kann er sich nicht mehr bewegen und spricht nur noch leise“, so OB Wittner in seiner Rede. Brigitte Weng stehe Ihrem Ehemann Tag für Tag und Nacht für Nacht zur Seite. „Sie pflegen ihn liebevoll, waschen und baden ihn, füttern ihn und unterstützen ihn auch in der Nacht.“ Sie ermögliche es ihm, ein Leben zu führen, das dem eines gesunden Menschen so nahe wie möglich komme. Auch Sohn Simon benötige intensive Betreuung, da er bei seiner Geburt eine Hirnblutung erlitten habe. Trotzdem, so habe Brigitte Weng im Vorgespräch gesagt, würden sie so leben, als wenn nichts wäre.

Dieses selbstverständliche Miteinander sieht man, wenn man die beiden beobachtet. Frau Weng reicht Ihrem Mann nicht den Teller mit dem Häppchen, sondern lässt ihn abbeißen. Ein kurzer Blick, eine Rückversicherung, dass es für ihren Mann so passt und das war‘s. So selbstverständlich muss es wohl auch sein, wenn OB Wittner die beiden beispielsweise auf der Kirbe in Dürrenzimmern trifft, wie er zu Beginn erzählte.

Preis der Stadt Nördlingen: Weng spendet die Summe von 5000 Euro

Auch Klaus Ortler betonte diese besondere Weise der Fürsorge: Er spielte nach der Ehrung „My Way“ von Frank Sinatra. In diesem Lied blickt jemand zurück auf sein Leben, die Entscheidungen, die er getroffen hat – wie auch immer es war, er hat es auf die je eigene Art getan: „I did it my way“.

Brigitte Weng ist aber auch in ihrem beruflichen Alltag engagiert: sie führt zusammen mit ihrer Schwester seit mehr als 25 Jahren erfolgreich das Familienunternehmen Lumara. Produkte für ein professionelles Backen im Haushalt und Backkurse sind das Angebot. Soziale Verantwortung übernehmen Weng und ihre Schwester auch in ihrem Unternehmen: Einnahmen aus Sonderausgabe der „Rezeptwelten“ werden gespendet. So wurde beispielsweise ein Schulbus in Indien gekauft, damit Kinder dort sicher und unkompliziert zur Schule kommen.

Der Preis ist verbunden mit dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Nördlingen, der Ehrennadel der Stadt, einer Eintrittskarte „Freier Eintritt“ für die städtischen Museen und einer Preissumme von 5000 Euro. Sie freue sich über die Preissumme, sagte Brigitte Weng in ihrer Dankesrede und sie werde sie spenden: Der Betrag gehe zur Hälfte an die „wunderbare Palliativ-Station in Nördlingen“. Mit der anderen Hälfte werde sie in Uganda die schulische Ausbildung von Aids-Waisen unterstützen, so dass sie ein normales Leben führen können. „Gelebte Nächstenliebe und unermüdlicher Einsatz“ – wie es in der Laudatio hieß.