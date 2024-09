Orgelkonzert in der Klosterkirche Sankt Peter

Ein Orgelkonzert findet am Samstag, 28. September, um 17 Uhr in der Klosterkirche St. Peter in Christgarten statt. Anlass ist die Wiedereinweihung der Sieber-Orgel. Die vergangenen vier Jahre war das Opus 1 des Holzkirchener Orgelbauers Sieber, der zwischen 1832 und 1943 um die 120 Orgeln hauptsächlich in der Region gebaut hat, von Orgel- und Klavierbauer Michael Kraus wieder spielbar gemacht worden. Im Konzert wird der Oettinger Dekanatskantor Simon Holzwarth das Instrument mit Werken von Bach, Mendelssohn sowie anderen präsentieren und so die Klangfarben des im 19. Jahrhunderts tätigen Orgelbauers zum Vorschein bringen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, Spenden für die Kirchenmusik werden erbeten. (AZ)

