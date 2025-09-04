Clara Ernst folgt auf Udo Knauer: So war ihr Weg nach Nördlingen

Clara Ernst ist die neue Kantorin von St. Georg. Ihren Dienst hat sie bereits angetreten und ist bei ihrem ersten Probentermin am Abend in der Kantorei gleich herzlich mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen worden. Im Gespräch mit unserer Redaktion strahlt die 38-jährige hochqualifizierte Kirchenmusikerin viel positive Energie und Begeisterung aus, wenn sie über ihre Arbeit spricht.

