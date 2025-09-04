Icon Menü
Clara Ernst: Neue Kantorin in Nördlingen – Innovative Ideen für Kirchenmusik

Nördlingen

Clara Ernst folgt auf Udo Knauer: So war ihr Weg nach Nördlingen

Die neue Kantorin von Sankt Georg stammt aus dem Landkreis Donau-Ries. Ein Donauwörther war entscheidend für ihren Berufsweg.
Von Matthias Link
    Clara Ernst ist die neue Kantorin an St. Georg in Nördlingen. An der neo-barocken Universal-Orgel der Firma Peter, ihrem neuen Hauptinstrument, das über 56 Register verfügt und 2005 überarbeitet wurde, hat sie bereits Gefallen gefunden.
    Clara Ernst ist die neue Kantorin an St. Georg in Nördlingen. An der neo-barocken Universal-Orgel der Firma Peter, ihrem neuen Hauptinstrument, das über 56 Register verfügt und 2005 überarbeitet wurde, hat sie bereits Gefallen gefunden. Foto: Matthias Link

    Clara Ernst ist die neue Kantorin von St. Georg. Ihren Dienst hat sie bereits angetreten und ist bei ihrem ersten Probentermin am Abend in der Kantorei gleich herzlich mit einem Blumenstrauß willkommen geheißen worden. Im Gespräch mit unserer Redaktion strahlt die 38-jährige hochqualifizierte Kirchenmusikerin viel positive Energie und Begeisterung aus, wenn sie über ihre Arbeit spricht.

