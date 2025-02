Kipper manipuliert: Verriegelungsbolzen an Fahrzeug gestohlen

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 5., und Donnerstag, 6. Februar, ist ein Verriegelungsbolzen von einem in der Höllmühle in Wilburgstetten abgestellten Dreiseitenkipper entwendet worden, wie es im Polizeibericht heißt. Bereits bei der Abfahrtskontrolle stellte der Fahrer des landwirtschaftlichen Transportgespanns fest, dass die hintere Bordwand nicht verschlossen war. Bei einem später durchgeführten Abladevorgang erkannte der Fahrzeugführer zusätzlich, dass an dem hydraulischen Kipper ein Verriegelungsbolzen im Wert von ca. 20 Euro entwendet wurde.

Aufgrund des bestehenden Sicherungsmechanismus zur Montage bzw. Demontage des Verriegelungsbolzens müsse von einem manipulativen Eingriff von außen ausgegangen werden, teilt die Polizei mit. Die Manipulation des Kippers könnte schwerwiegende Folgen haben: Der Verlust des Verriegelungsbolzens gefährde nicht nur die Funktionalität des Fahrzeugs, sondern auch die Sicherheit der Arbeiter, die mit dem Kipper umgehen.

Hinweise zum Diebstahl bzw. der Entwendung des Verriegelungsbolzens erbitten die Beamten der Polizeiinspektion Dinkelsbühl unter Telefon 09851/57190. (AZ)