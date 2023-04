Deiningen

42-Jähriger verweigert Drogentest bei Kontrolle

Ein Mann hat einen Drogentest in Deiningen verweigert.

Die Polizei hält einen Mann in Deiningen an und vermutet, dass er Drogen konsumiert hat. Einen Test will der 42-Jährige nicht machen.

Ein 42-Jähriger ist am Dienstag gegen 10.20 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dabei stellten die Polizisten nach eigenen Angaben Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum fest. Einen Drogenschnelltest habe der Mann verweigert. Da laut Polizeibericht aber die Anzeichen für einen Drogenkonsum offensichtlich gewesen seien, wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann müsse nun mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

