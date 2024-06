Angetrunken mit Pedelec gestürzt

Eine 36-jährige fährt alkoholisiert mit dem Pedelec und stürzt. Sie erhält eine Strafanzeige.

Eine Frau ist in Deiningen in angetrunkenem Zustand mit ihrem Pedelec gestürzt. Der Sturz ereignete sich Donnerstagnacht gegen 3.20 Uhr, als die 36-Jährige die Templer Straße entlangfuhr, so die Polizei. Der Alkoholblutwert der Radfahrerin betrug 1,48 Promille. Die Frau erlitt durch den Sturz leichte Schürfwunden, am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Polizei unterband sofort die Weiterfahrt und ordnete eine Blutentnahme an. Die Frau erhält nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)