Chorverband Bayerisch-Schwaben ehrt Sänger beim Männergesangverein Deiningen 1920

Zum Jahreswechsel durften vier Sänger des MGV Deiningen Ehrenurkunden des CBS aus Händen der Vorsitzenden des Verbands Nordschwaben Marion Schauer entgegennehmen. Im Namen des CBS dankte sie den Sängern für ihre Treue zum Chorgesang. Persönlich übergab Sie die Urkunden und Anstecknadeln. Meinolf Koch singt 25 Jahre beim MGV und ist den Gästen durch seine humorvollen Moderationen aus vielen Veranstaltungen bekannt. Vorsitzender Siegfried Durant hob in seiner Dankesrede zudem hervor, dass Meinolf auch viele Jahre als Schriftführer im Vorstand wirkte. 40 Jahre aktiv und somit gleichzeitig dem MGV beigetreten sind Engelbert Settele und Fritz Wiedemann. Unzählige Proben und Helfereinsätzen haben Sie erlebt. Der eine galt als Spezialist für Strom, Licht und Ton und der andere als Organisator und Beisitzer in der Vorstandschaft. Jetzt war der Anlass auch für all dies einmal gebührend Danke zu sagen. Kurz zuvor war der gesamte Chor zum Neunzigsten Geburtstag von Sänger Paul Husel zu ihm nach Hause eingeladen. Als Geschenk durfte er von Marion Schauer die Ehrenurkunde für 60 Jahre beim CBS sowie die Anstecknadel in Gold entgegennehmen. Ein nicht so häufiges Ereignis, wie sie meinte und daher eine besondere Ehre! Doch nicht nur als hervorragender Sänger wurde Paul Husel geehrt. Der Verein hatte in ihm all die Zeit hinweg einen tatkräftigen Unterstützer. Mit seinem handwerklichen Geschick zum Vereinswohl beizutragen, das war ihm eine Selbstverständlichkeit. Und nicht zuletzt wegen seiner Geselligkeit wurde er von den Sängern geschätzt. „Auch, wenn Du nun nicht mehr aktiv mitsingen wirst, so bleiben unsere Herzen doch immer bei Dir und Deiner wunderschönen Bass-Stimme“, schloss Vorstand Georg Fischer seine Laudatio. Neue Herzen würde der MGV Deiningen gerne dazugewinnen, wenn sich weitere Männer ein Herz fassen und jederzeit gerne bei den Chorproben am Freitag um 20 Uhr im katholischen Pfarrheim vorbeischauen und reinschnuppern!

