Die Altbürgermeister treffen sich in Deiningen

Plus Zwei Jahre konnten sich die ehemaligen Bürgermeister und ihre Nachfolger im Amt coronabedingt nicht mehr treffen. Jetzt klappte es wieder - für die meisten.

Nach einer zweijährigen Zwangspause hatte Robert Ruttmann aus Holzheim, der Vorsitzende des Bürgermeister-Kollegiums Donau-Ries, zum 40. "Altbürgermeistertreffen" geladen. Viele, darunter auch der Nördlinger Alt-OB Hermann Faul, folgten der Einladung ins Sportheim Deiningen. Zum allgemeinen Bedauern war auch der Erste Vorsitzende coronabedingt verhindert. Das Treffen wurde deshalb - in enger Abstimmung mit ihm - vom Zweiten Vorsitzenden Manfred Schürer geleitet.