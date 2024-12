Die Jugend spielt groß auf am Jubiläumskonzert

Beim eigens organisierten Jugendkonzert in der Deininger Turnhalle präsentierten sich die Nachwuchsgruppen vielseitig und in ihrer ganzen Bandbreite. Der Nachmittag begann mit einem fulminanten Auftakt der Trommlergruppe unter der Leitung von Lukas Rikanovic. Die etwa 30 Kinder zeigten beim Einmarsch und bei den darauffolgenden Feldschritten, was schon im jungen Alter alles gelernt werden kann. Im Anschluss durfte ein eigens fürs Konzert zusammengestelltes Ensemble der Musikschüler mit einigen Weihnachtsliedern zum ersten Advent schon die richtige Stimmung in die vollbesetzte Halle bringen. Die Musikschüler meisterten die Stücke unter der Anleitung von Robert Weng grandios, trotz der teils unterschiedlichen Lernstände und der durchaus anspruchsvollen Stimmenverteilung. Den Abschluss dieses Konzertnachmittages bildet dann die Jugendkapelle mit ihrer Dirigentin Katja Röttinger. Die Jungmusiker hatten niveauvolle Stücke allen Genres eingeprobt. Nicht nur das Probenwochenende in Wernfels sondern auch die vielen Zusatzproben unter der Woche hatten sich gelohnt, wurde die Jugendkapelle doch mit viel Applaus belohnt. Nach der Ehrung vieler Jungmusiker für bestandene Musikprüfungen und langjährige Vereinstreue, verabschiedeten sich noch einige Musiker aus der Jugendkapelle. Über die Jahre wurde eine fähige und breit aufgestellte Kapelle aufgebaut, sodass der Zeitpunkt gekommen ist um einen kleineren Umbruch folgenlos meistern zu können. Mit dem fulminanten Schlussstück „Total Eclipse of the Heart“ und der vom Publikum geforderten Zugabe „The final Countdown“, verabschiedete sich auch die Jugendkapelle mit einem guten Gefühl in die Winterpause.

