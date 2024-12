Musikkapelle Deiningen ehrt zwei besondere Musiker

Im besonderen Jubiläumsjahr der Musikkapelle Deiningen erscheint es passend, dass auch ganz besondere Ehrungen stattfanden. Im Rahmen des diesjährigen Jubiläumskonzertes konnte die Musikkapelle Deiningen ihre langjährigsten aktiven Mitglieder ehren. Josef Bosch und Martin Fischer traten schon als Jugendliche in die damals neu gegründete Jugendkapelle ein und spielten beide seither verschiedenste Instrumente im Musikverein. Sei es mit Trompete, Schlagzeug und Posaune (Martin Fischer) oder mit Tenorhorn und Tuba (Josef Bosch). Darüber hinaus haben die beiden auch Verantwortung in allen denkbaren Funktionen im Verein übernommen. Vom Jugend- oder Trommlerleiter bis zum ersten oder zweiten Vorstand haben die beiden schon in vielen Funktionen die Kapelle vorangebracht. Insbesondere als vor der Jahrtausendwende die Kapelle vor einem Umbruch haben Josef Bosch und Martin Fischer Verantwortung übernommen und die Kapelle so in die Zukunft geführt. Die aktuelle Vorstandschaft der Musikkapelle bedankte sich ausgiebig und ehrte die beiden mit Ihren Gattinnen mit ganz persönlichen Worten und Präsenten. Alle Beteiligten waren sichtlich berührt und freuen sich auf viele weitere Jahre gemeinsamer Blasmusik in Deiningen.

