Zweifache Unfallflucht in Deiningen

In Deiningen wurden zwei Pkw's beschädigt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 2500 Euro.

Der Polizei zufolge hat ein 43 Jähriger Mann im Zeitraum vom 17.03.2022, 18 Uhr bis 18.03.2022, 06.15 Uhr seinen Firmen Lkw Pritschenwagen in Deiningen, Vogtweg vor seinem Anwesen abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er einen einen Meter langen Kratzer an der Fahrbahn abgewandten Seite fest. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von 500 Euro geschätzt.

Weiterer Pkw in Deiningen beschädigt

Im Zeitraum vom 18.03.2022 von 11 Uhr bis 11.30 Uhr hat eine 34 Jährige Pkw- Fahrerin in Deiningen, Am Schlafbühl ihren Pkw vor ihrem zu Hause geparkt. Als sie zu ihrem Auto zurückkam hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihren Pkw am Kotflügel vorne rechts angefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 2000 €. (AZ)