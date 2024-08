Deininger Straße: Vollsperrung geht am 26. August weiter

Wie geplant werden die Bauarbeiten in der Deininger Straße zum 26. August fortgesetzt. Das bestätigt Martin Bickelein von den Stadtwerken Nördlingen. Die Sanierung der Erdgasleitungen im ersten Abschnitt seien Anfang August planungsgemäß abgeschlossen worden, so Bickelein. Der zweite Abschnitt bis zur Einmündung zur Straße bei den Kornschrannen werde von 26. August an bearbeitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich sieben bis acht Wochen dauern. Die Deininger Straße wird währenddessen wieder voll gesperrt. (AZ)

