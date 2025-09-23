Icon Menü
Der Kirchturm von Gosheim thront auf einem historischen Bergfried

Gosheim

Außergewöhnliches Fundament: Dieser Kirchturm steht auf einem Bergfried

Die Gosheimer Pfarrkirche Mariä Geburt ist auf einer ehemaligen Burg gebaut. Das kann man heute noch sehen.
Von Peter Urban
    •
    •
    •
    Der Turm der Kirche Mariä Geburt hat einen besonderen Untergrund.
    Der Turm der Kirche Mariä Geburt hat einen besonderen Untergrund. Foto: Peter Urban

    Wer das Gelände der Gosheimer Pfarrkirche Mariä Geburt betritt, fühlt sich nicht von ungefähr in einer Art Schlossumgebung. Denn tatsächlich sind Kirche und Friedhof von einer hohen Schlossmauer umgeben, nebst aufwendig renoviertem Beinhaus. Der Kirchturm selbst hat einen wirklich bemerkenswerten Unterbau, den ehemaligen Bergfried der Burg Gosheim, deren Errichtung auf die Zeit um 1250 datiert wird.

