Außergewöhnliches Fundament: Dieser Kirchturm steht auf einem Bergfried

Wer das Gelände der Gosheimer Pfarrkirche Mariä Geburt betritt, fühlt sich nicht von ungefähr in einer Art Schlossumgebung. Denn tatsächlich sind Kirche und Friedhof von einer hohen Schlossmauer umgeben, nebst aufwendig renoviertem Beinhaus. Der Kirchturm selbst hat einen wirklich bemerkenswerten Unterbau, den ehemaligen Bergfried der Burg Gosheim, deren Errichtung auf die Zeit um 1250 datiert wird.

