Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

„Die faszinierende Entwicklung des Badens in Nördlingen: Von historischen Badehäusern zu modernen Freibädern“

Nördlingen

Die Geschichte des Badens in Nördlingen: Vom schwarzen Wasser bis zu hochfliegenden Plänen

Bei heißem Sommerwetter suchen die Menschen im kühlen Wasser Abkühlung. Von den Badern des Mittelalters zum Freibad auf der Marienhöhe.
Von Dr. Johannes Moosdiele-Hitzler
    • |
    • |
    • |
    Mädchen im Naturfreibad an der Eger, im Sommer 1914: Zur gleichen Zeit oder wenig später marschieren deutsche Armeen in Frankreich ein und der Erste Weltkrieg beginnt.
    Mädchen im Naturfreibad an der Eger, im Sommer 1914: Zur gleichen Zeit oder wenig später marschieren deutsche Armeen in Frankreich ein und der Erste Weltkrieg beginnt. Foto: Stadtarchiv Nördlingen

    Ob zum Schwimmenlernen, zur Erholung, als Stätte von Sport, Spiel und Spaß für Groß und Klein – wenn ein Schwimmbad attraktiv sein will, muss es heute die ganze Bandbreite bieten. Wie der Blick in die Stadtgeschichte zeigt, war das nicht immer so. Bis in die jüngere Vergangenheit standen beim Baden nämlich ganz praktische Aspekte im Vordergrund: Es diente stets einem bestimmten Zweck, und für jeden Zweck gab es ein spezielles Bad – abhängig von den Normen und Bedürfnissen der jeweiligen Gesellschaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden