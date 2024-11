Geldbörse beim Einkaufen gestohlen

Ein Diebstahl hat sich am Samstag in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße in Baldingen ereignet. Als eine Frau am Samstag gegen 12 Uhr an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie nach Angaben der Polizei den Diebstahl ihrer Geldbörse fest. Offensichtlich hatte zuvor ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse aus der Handtasche, die während des Einkaufs im Einkaufswagen lag, entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

Geldbörse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Diebstahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baldingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis