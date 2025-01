Traktor und Kreiselegge in Ehingen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Ein Traktor sowie eine Kreiselegge sind in Ehingen gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Demnach ereignete sich die Tat zwischen dem 25. und dem 29. Januar. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem landwirtschaftlichen Gewächshaus, das sich am Ortsrand von Ehingen direkt an der Staatsstraße befindet. Von dort transportierten sie, vermutlich mit einem größeren Fahrzeug, einen Schmalspurschlepper der Marke Iseki und eine rote Kreiselegge der Marke Lipko, ab. Der Schaden beträgt etwa 26.000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09081/29560. (AZ)

