Unbekannter stiehlt aus Hermann-Keßler-Halle

Ein Unbekannter hat am Dienstag Wertgegenstände aus einer versperrten Umkleidekabine in der Herrmann-Keßler-Halle in Nördlingen gestohlen. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Diebstahl zwischen 15 und 16.30 Uhr. In der versperrten Umkleidekabine wurden von einem Schüler die Geldbörse samt Handy und von einem weiteren Schüler eine Jacke samt Schlüssel entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 840 Euro. (AZ)

Umkleidekabine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertgegenstand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis