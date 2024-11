Unbekannte stehlen Wechselgeldautomat

Diebe sind zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen auf bisher unbekannte Weise in den Verkaufsraum eines Selbstbedienungsladens in der Heidenheimer Straße in Neresheim gelangt. Sie entwendeten laut Polizeibericht einen Wechselgeldautomaten. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07361/524-0 beim Polizeirevier Aalen zu melden. (AZ)

