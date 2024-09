Unbekannter stiehlt Handy an einem Spielautomaten

Ein Unbekannter hat am Montag in einer Spielothek in Nördlingen ein Handy gestohlen. Laut Polizei verließ eine 54-Jährige zwischen 16 und 17 Uhr kurzzeitig den Spielautomaten in der Spielhalle in der Bürgermeister-Reiger-Straße und ließ ihr iPhone darauf liegen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete in dieser Zeit das Handy. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

