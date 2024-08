„Dinkelsbühl leuchtet“: Ein Abend voller Musik, Genuss und Einkaufsfreude

Dinkelsbühls Altstadt wird am Samstagabend zum Lichtermeer. „Dinkelsbühl leuchtet“ lädt dann den ganzen Abend zum Verweilen, Genießen und Erleben ein. Die Gewerbetreibenden haben neben Essen und Trinken viele Angebote parat. An mehreren Standorten gibt es musikalische Darbietungen der unterschiedlichsten Stilrichtungen. Auf verschiedenen Bühnen in der Stadt gibt es Live-Musik zu hören. Die Besucherinnen und Besucher werden mit Grillwagen und anderen Ständen kulinarisch verwöhnt. Auch die Citymarketing-Geschäfte laden bis 20 uhr zum Bummeln und Einkaufen ein. Der Eintritt ist frei. (AZ)

Dinkelsbühl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lichtermeer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Genuss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis