Landestheater Dinkelsbühl stellt seinen Sommerspielplan vor

Der Zauberer von Oz, Abba-Hits aber auch Land-Theater: Dinkelsbühl hat im Sommer viel zu bieten. Drei Bauern suchen zwischen Kuhmist und Striptease eine Partnerin.

In zehn Wochen starten die Sommerfestspiele des Landestheaters Dinkelsbühl. Dramaturgin Miriam Locher, Intendant Peter Cahn und Oberbürgermeister Christoph Hammer blickten kürzlich gemeinsam auf die von 13. Mai bis 19. August stattfindenden Sommerspielzeit auf der Freilichtbühne.

Die Trapezschilder am Altstadteingang in Dinkelsbühl wurden aufgestellt, und das Trio kündigte eine furiose Spielzeit an. Das Lebensgefühl und unsterbliche Songs der 68er, Hits von Abba, eine herzerfrischende Suche von fränkischen Bauern nach der idealen Partnerin und als Familienstück "Der Zauberer von Oz" locken in den Künßberggarten.

In Dinkelsbühl wird "Der Zauberer von Oz" gezeigt

Am Samstag, 13. Mai, startet "Der Zauberer von Oz" seine magischen Abenteuer im Zauberland. Das Kinderbuch des amerikanischen Schriftstellers Lyman Frank Baum gilt als modernes Märchen, wurde vielfach verfilmt, ist als erfolgreiches Musical bekannt und gehört zu den Kinderbuchklassikern. Geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Regie führt Jürg Schlachter.

"Komm, gib mir deine Hand", übersetzt Intendant Peter Cahn mit dem bekannten Beatles-Song "I Want to Hold Your Hand" und gibt damit die klare Richtung vor: Musik, gute Laune und fröhliche Geschichten. Eine Liveband wird bei diesem Stück, Premiere am 23. Mai, für größten Unterhaltungsfaktor sorgen. Cahn führt selbst Regie. Eine Komödie mit den größten Hits der schwedischen Superband verspricht "Abba Klaro!". Die Coverband Babba hat sich aufgelöst, aber Benni, der ehemalige Sänger, muss dringend an Geld kommen, was nur durch eine Wiedervereinigung der Band gelingen kann. Die Zuschauer könnten ab der Premiere am 30. Mai in den Vorstellungen mit einem großen Abba-Konzert belohnt werden.

Zwischen Kuhmist und Striptease suchen drei Bauern eine Partnerin

Dramaturgin Miriam Locher führt bei "Landeier – Bauern suchen Frauen" Regie. Drei Bauern in der Provinz suchen mit Eleganz und Poesie, zwischen Kuhmist und Striptease die passende Partnerin. Ob das gelingt, ist ab 6. Juni zu sehen.

Bei etlichen Vorstellungen werden die Karten laut Intendant Cahn schon knapp, der Vorverkauf lief mit 12.000 Karten sehr gut. Erwartet werden 30.000 Theatergäste. Erfreulich für OB Dr. Hammer, dass "unsere treuen Theaterfans zum Landestheater stehen". Kulturell und wirtschaftlich sei das Landestheater aus Dinkelsbühl nicht wegzudenken, sagte der OB, auch die Stadt stehe fest zu ihrem Theater. Dramaturgin Locher, Intendant Cahn und OB Hammer freuen sich nach der Pandemie auf eine reguläre Spielzeit. Diese steht unter der Schirmherrschaft vom bayerischen Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume. Weitere Infos zu den Spielterminen und Kartenreservierungen unter 09851/58252727 oder unter www.landestheater-dinkelsbuehl.de im Internet.